Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Trockensauger T 7/1 Classic Adv | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on white background.

    Trockensauger

    T 7/1 Classic Adv

    Artikelnummer: 1.527-212.0

    • 7-l-Behälter, geringes Gewicht, robust, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
    • 7,5 m steckbares Netzkabel, gute Nachlaufeigenschaften, Kabelhaken
    • Bodendüse 270 mm, Classic-Krümmer/-Saugschlauch, Kunststoffsaugrohr, Filterkorb