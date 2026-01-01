Ray Stiel mit Tank | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-090.0
Stielart
Starr
Stiellänge (mm)
1445
Stieldurchmesser (mm)
23
Tankinhalt (ml)
500
Menge (Stück)
1
Verpackungsgewicht (kg)
0.7
Länge (mm)
145
Abmessungen, verpackt (mm)
145 x 90 x 1445
Anwendungsgebiete