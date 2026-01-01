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    Ray Stiel mit Tank | Kärcher

    Telescopic pole with teal handle and grip, grey shaft, isolated on a white background.

    Ray Stiel mit Tank

    Artikelnummer: 9.212-090.0

    • Ergonomisch drehbare Handgriffe, integrierter 500-ml-Tank
    • 144,5 cm, 23 mm Durchmesser
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