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    TankPro Reiniger, alkalisch RM 875 | Kärcher

    Large container of Kärcher RM 875 detergent with label detailing product information.

    TankPro Reiniger, alkalisch RM 875

    Artikelnummer: 6.295-919.0

    Alkalischer Tankinnenreiniger zur gründlichen Entfernung starker Öl- und Fettverschmutzungen in Tanks, Silos, Containern und darüber hinaus. Schaumreduziert, kraftvoll und materialschonend.
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