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    Teleskopstange 2 x 125 cm LAMPO | Kärcher

    Telescopic pole with turquoise handle and grey tip, featuring a product label near the top.

    Teleskopstange 2 x 125 cm LAMPO

    Artikelnummer: 9.212-318.0

    Teleskopstange aus Aluminium mit D21mm und MultiLink Adapter - 2-teilig.