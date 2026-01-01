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    Teleskopstange 3 x 300 cm LAMPO | Kärcher

    Telescopic pole with turquoise grips and grey connectors, designed for extending reach.

    Teleskopstange 3 x 300 cm LAMPO

    Artikelnummer: 9.212-322.0

    Teleskopstange aus Aluminium mit D21mm und MultiLink Adapter - 3-teilig.