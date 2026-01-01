Teleskopstange 3 x 350 cm LAMPO | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-323.0Teleskopstange aus Aluminium mit D21mm und MultiLink Adapter - 3-teilig.
Stiellänge (mm)
10500
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
2
Verpackungsgewicht (kg)
2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
10500 x 21 x 21
Abmessungen, verpackt (mm)
10500
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete