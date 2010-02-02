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    Teleskopstange TL 10 C | Kärcher

    Telescopic pole with multiple adjustable sections and yellow clips, designed for cleaning equipment attachment.

    Teleskopstange TL 10 C

    Artikelnummer: 4.762-612.0

    Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.