Teleskopstange TL 14 C | Kärcher

Mit einer Reichweite von bis zu 14 Metern bietet die Teleskopstange TL 14 C aus steifer und leichter Carbonfaser nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Sie ist multifunktional genauso zur Reinigung von Fenstern, Fassaden oder Solarpanelen mit Osmosewasser einsetzbar wie für Hochdruck- und Niederdruckanwendungen und kann sogar zum Absaugen von beispielsweise Regenrinnen eingesetzt werden. Das Ein- und Ausfahren ist dank innovativer Schnellverschlüsse extrem einfach, auch die Klemmkraft ist werkzeuglos individuell einstellbar. Ein drehbarer Standfuß mit Haken zum Anbringen eines Tragegurts sowie der einzigartige Verdrehschutz sorgen für besonders sicheres und ergonomisches Arbeiten.

Multifunktional anwendbar Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser. Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten. Maximale Ergonomie Anti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten. Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung. Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten. Hohe Anwenderfreundlichkeit Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen. Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen. Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell. Maximale Sicherheit Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage. Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.