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    Teleskopstange TL 14 C | Kärcher

    Kärcher telescopic lance with multiple adjustable sections and yellow clips, set against a white background.

    Teleskopstange TL 14 C

    Artikelnummer: 4.762-613.0

    Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben.