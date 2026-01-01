Teleskopstange TL 7 F | Kärcher

Ideal zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Bürsten und Osmosewasser geeignete, bis zu 7 Meter lange Teleskopstange TL 7 F aus Glasfaser. Praktische Schnellverschlüsse ermöglichen ein komfortables Ein- und Ausfahren, die Klemmkraft ist dabei mühe- und werkzeuglos individuell einstellbar. Ein drehbarer Standfuß sorgt für besonders einfaches und ergonomisches Arbeiten – bei Bedarf kann ein Tragegurt direkt am Standfuß angebracht werden.

Multifunktional anwendbar Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser. Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten. Maximale Ergonomie Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung. Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten. Hohe Anwenderfreundlichkeit Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen. Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen. Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell. Maximale Sicherheit Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage. Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.