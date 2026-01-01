Teleskopstange TL 7 F | Kärcher

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Artikelnummer: 4.762-609.0Teleskopstange TL 7 F mit bis zu 7 m Reichweite aus robuster und leichter Glasfaser. Mit praktischen Schnellverschlüssen für einfaches Ein- und Ausfahren.
Länge des Teleskopstiels (m)
2 - 7
Zulauftemperatur (°C)
max. 60
Material
Glasfaser
Elemente
5
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.1
Lieferumfang
Anwendungsgebiete