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    Teleskopstange TL 7 H | Kärcher

    Telescopic pole with yellow adjustment clips, designed for extending reach, isolated on a white background.

    Teleskopstange TL 7 H

    Artikelnummer: 4.762-610.0

    Multifunktionale Hybrid-Teleskopstange TL 7 H aus einer gleichzeitig steifen wie leichten Carbon-Glasfaser-Mischung. Dank Schnellverschlüssen einfach teleskopierbar. Reichweite bis zu 7 m.