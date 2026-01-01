Teleskopstange TL 7 H | Kärcher

Ob zur Reinigung von Fenstern, Fassaden oder Solarpanelen mit Osmosewasser, ob mit Niederdruck und Waschbürsten oder mit Hochdruck: Unsere Hybrid-Teleskopstange TL 7 H mit bis zu 7 Meter Reichweite ist multifunktional einsetzbar. Hergestellt aus einer speziellen Carbon-Glasfaser-Mischung überzeugt sie dabei mit einer besonderen Steifigkeit und gleichzeitig mit sehr geringem Gewicht. Innovative Schnellverschlüsse ermöglichen ein komfortables Ein- und Ausfahren, während der integrierte Verdrehschutz und ein drehbarer Standfuß für maximale Ergonomie sorgen. Die werkzeuglose und individuelle Einstellung der Klemmkraft erleichtert darüber hinaus die Handhabung. Mittels eines Hakens am Standfuß ist auch ein Tragegurt nutzbar.

Multifunktional anwendbar Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser. Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten. Maximale Ergonomie Anti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten. Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung. Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten. Hohe Anwenderfreundlichkeit Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen. Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen. Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell. Maximale Sicherheit Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage. Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.