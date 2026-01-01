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    Thermowachs CP 945 | Kärcher

    Kärcher VehiclePro CP 945 container with label showing a car bonnet, 11-litre capacity, made in Germany.

    Thermowachs CP 945

    Artikelnummer: 6.295-521.0

    Dieses Thermowachskonzentrat erzeugt eine wasserabweisende, lang anhaltende Konservierungsschicht mit einem hohen Glanzeffekt. Mit großem Anteil an natürlichem Carnaubawachs. VDA-konform.
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