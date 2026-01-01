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    TL Hochdruckschlauch 10 m | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors at both ends, set against a plain white background.

    TL Hochdruckschlauch 10 m

    Artikelnummer: 6.392-977.0

    Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 10. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.