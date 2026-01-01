TL Hochdruckschlauch 10 m | Kärcher

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Artikelnummer: 6.392-977.0Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 10. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.
Länge des Teleskopstiels (m)
11.5
Zulauftemperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.2