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    TL Niederdruckadapter | Kärcher

    Grey Kärcher pipe clamp with brass fittings and a black handle featuring a yellow button on top.

    TL Niederdruckadapter

    Artikelnummer: 4.580-097.0

    TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet.