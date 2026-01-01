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    Top-Pflege CP 950 | Kärcher

    Large orange container with Kärcher VehiclePro CP 950 label, featuring cleaning solution details.

    Top-Pflege CP 950

    Artikelnummer: 6.295-523.0

    Die Top-Pflege unterstützt die Trocknung, eignet sich bei allen Wasserhärten, lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei glänzend auf.