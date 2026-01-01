Top-Pflege CP 950 | Kärcher

Unsere Top-Pflege CP 950 ist ein sehr effektiver Glanztrockner zum Einsatz in SB-Waschanlagen, der mit einer Ergiebigkeit von bis zu 1.250 Pkw pro Liter restlos überzeugt. Die Trocknungshilfe ist darüber hinaus auch mit Hochdruckreinigern verwendbar und unterstützt – unabhängig von Wasserhärte und -qualität – nachhaltig und wirkungsvoll den Glanzerhalt des Lacks von Pkw, Nfz und Zweirädern. In Verbindung mit Osmosewasser sorgt sie für ein fleckenfreies Abtrocknen und ist zudem VDA-konform. Enthaltene Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar.