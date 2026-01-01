Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Trolley Classic IV | Kärcher

    Cleaning trolley with colourful buckets and trays, including red, yellow, blue, and green, on wheels with a mop wringer attached.

    Trolley Classic IV

    Artikelnummer: 6.999-219.0

    • Doppeleimersystem mit 2 × 15-l-Eimern
    • Kompakte Variante mit erweitertem Stauraum
    • 4 × 6-l-Eimer
    Angebot anfordern