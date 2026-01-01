Trolley Classic IV | Kärcher

Dank seiner großzügigen Transportkapazität und einem großen Müllentsorgungsmodul eignet sich der wirtschaftliche Trolley Classic IV neben der täglichen Unterhaltsreinigung auch hervorragend zur Objektversorgung und -entsorgung. Um den Kraftaufwand für Reinigungskräfte dabei möglichst gering zu halten, verfügt der Reinigungswagen über eine genauso hochwertige wie ergonomische Universal Presse. Dazu ist der Trolley Classic IV mit seinen 4 drehbaren Rädern kinderleicht im Handling. Serienmäßig mit dabei sind auch 4 farbcodierte 6-Liter-Eimer sowie 2 15-Liter-Eimer. Der robuste und lackierte Stahlrahmen sorgt darüber hinaus für eine lange Lebensdauer.

Hohe Qualität Hochwertige Materialien und sehr robuste Bauweise. Beste Ergonomie Effizienter, rückenschonender Auswringmechanismus. Einfache Manövrierbarkeit Vier drehbare Räder ermöglichen einfaches Manövrieren auf engstem Raum.