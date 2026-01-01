Trolley Classic Leinen 200 L | Kärcher

Wäschewagen mit Sackhalter für die Sammlung der schmutziger Wäsche. Ideal zum Sammeln der schmutziger Wäsche in allen Objekten.

Garantiert Robustheit und Langlebigkeit. Stoßfest: sehr widerstandsfähige Struktur, die eine lange Lebensdauer gewährleistet Gute Verstaubarkeit Praktisch: lässt sich schnell zusammenfalten, um Platz zu sparen und die Lagerung zu erleichtern Einfache Pflege Pflegeleicht: die glatten Oberflächen und das Fehlen von Hohlräumen erleichtern die Reinigung und garantieren ein hohes Maß an Hygiene