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    Trolley Classic Leinen 200 L | Kärcher

    Grey laundry cart with a fabric bag, supported by a white metal frame on four swivel wheels.

    Trolley Classic Leinen 200 L

    Artikelnummer: 9.212-025.0

    • Gute Verstaubarkeit und hohe Robustheit, Reißverschluss zum Entnehmen von Inhalt
    • Große Variante
    • 4 × Lenkrollen mit 80 mm Durchmesser u. Stoßschutz, 200-l-Sack u. Reißverschluss