Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Trolley Hotel Classic I | Kärcher

    Grey Kärcher cleaning trolley with three wooden shelves, side compartments, and four wheels on a white background.

    Trolley Hotel Classic I

    Artikelnummer: 6.999-221.0

    • 12–15 Räume
    • Mittlere Variante mit klappbarem Müllmodul 125 l
    • 5 × drehbare Räder mit 125 mm Durchmesser