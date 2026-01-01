Trolley Hotel Classic I | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-221.0
Müllentsorgungskapazität (l)
120
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
34
Verpackungsgewicht (kg)
36.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1170 x 530 x 1280
Abmessungen, verpackt (mm)
1170 x 530 x 1280