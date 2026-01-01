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    Trolley Premium III | Kärcher

    Cleaning trolley with teal frame, white cabinet, and colourful bins: red, yellow, and blue. Four wheels for mobility.

    Trolley Premium III

    Artikelnummer: 9.212-079.0

    Systemwagen mit 3 Einheiten: 120 l Sackhalter, Stauraum mit Tür und Schublade und Reinigung im vorkonditionierten System.
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