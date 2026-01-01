Trolley Premium III | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 9.212-079.0Systemwagen mit 3 Einheiten: 120 l Sackhalter, Stauraum mit Tür und Schublade und Reinigung im vorkonditionierten System.
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
26.2
Verpackungsgewicht (kg)
29.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1200 x 580 x 1150
Abmessungen, verpackt (mm)
1200 x 580 x 1150
Ausrüstung