Türstopper mit Stiel 80 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-206.0Universell einsetzbarer Türstopper mit spurlosem Gummiprofil und Stiel mit 23 mm Durchmesser. Patentiertes System zur einfachen, schnellen und ergonomischen Installation und Entfernung.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.2
Verpackungsgewicht (kg)
0.3
Abmessungen (L × B) (mm)
80 x 160
Abmessungen, verpackt (mm)
80 x 160 x 900
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete