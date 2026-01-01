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    Türstopper mit Stiel 80 cm | Kärcher

    Gardena cleaning tool with a long handle and triangular head, featuring grey and turquoise colours.

    Türstopper mit Stiel 80 cm

    Artikelnummer: 6.999-206.0

    Universell einsetzbarer Türstopper mit spurlosem Gummiprofil und Stiel mit 23 mm Durchmesser. Patentiertes System zur einfachen, schnellen und ergonomischen Installation und Entfernung.