Türstopper mit Stiel 80 cm | Kärcher

Ideal, um bei Reinigungsarbeiten ein unerwünschtes Verschließen von Türen zu verhindern: universell einsetzbarer Türstopper mit spurlosem Gummiprofil und Aluminiumstiel mit 23 Millimeter Durchmesser. Das patentierte System ermöglicht ein rückenschonendes, schnelles und einfaches Stellen und Entfernen des Türstoppers ohne Bücken.