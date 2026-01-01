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    Umbausatz Wärmetauscher | Kärcher

    Kärcher pipe kit with stainless steel pipes, hose, clamps, and connectors arranged on a white background.

    Umbausatz Wärmetauscher

    Artikelnummer: 2.574-011.0

    Umbausatz, um den Standard L2P auf eine höhere Eisproduktion zu bringen. Nach Einbau dieses Umbausatzes produziert das Gerät ca. 50 % mehr Trockeneis.
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