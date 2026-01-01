Backenpresse grau Tec | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-173.0
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.6
Verpackungsgewicht (kg)
2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 230 x 520
Abmessungen, verpackt (mm)
240 x 230 x 520