Backenpresse grau Tec | Kärcher

System mit Presse, geeignet für Laschen-, Taschensystem und Nasswischsystem. Ideal für jede Art von Schmutz und Oberfläche.

Wirksam: Die Presse ist mit einem Mechanismus entworfen, der den Presbacken erlaubt, den Presseboden zu erreichen, keine Einlage nötig Ergonomisch: die Mopppresse ist höher positioniert als andere erhältlichen Pressen und sorgt so für eine rückenschonendere Anwendung Einfache Handhabung Praktisch: leicht und kompakt, um die manuelle Handhabung bei Reinigungsarbeiten zu erleichtern Leicht und robust Einteiliges Grundgestell für geringes Gewicht und maximale Robustheit.