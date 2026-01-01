Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Backenpresse grau Tec | Kärcher

    Grey mop wringer with a handle, featuring a sturdy plastic design and a compartment for holding a mop.

    Backenpresse grau Tec

    Artikelnummer: 9.212-173.0

    • Backenmopppresse per Hand
    • Effizientes Auswringen, Doppelgriff