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    Unterbodenstrahlrohr | Kärcher

    Kärcher spray lance with a wheel, featuring a curved metal tube and grey connectors at both ends.

    Unterbodenstrahlrohr

    Artikelnummer: 4.112-032.0

    Fahrbar, für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse