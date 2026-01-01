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    Unterbodenstrahlrohr | Kärcher

    Kärcher underbody cleaner with a long handle, angled nozzle, and single wheel on a white background.

    Unterbodenstrahlrohr

    Artikelnummer: 4.760-245.0

    Fahrbar, für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse