Uprightklasse: Heißwasser-Hochdruckreiniger | Kärcher

Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Professional Heißwasser-Hochdruckreiniger erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern.
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Die Uprightklasse – Mobilität vom Feinsten. Die leistungsfähigen und robusten Geräte bestechen vor allem durch die Manövrierfähigkeit und den einfachen Transport. Dadurch ist die Uprightklasse die wirtschaftliche Alternative für unterschiedlichste Handwerksbetriebe, kleine Autowerkstätten oder Reinigungsdienstleister.
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