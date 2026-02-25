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    Uprightklasse: Heißwasser-Hochdruckreiniger | Kärcher

    Uprightklasse

    Die Uprightklasse – Mobilität vom Feinsten. Die leistungsfähigen und robusten Geräte bestechen vor allem durch die Manövrierfähigkeit und den einfachen Transport. Dadurch ist die Uprightklasse die wirtschaftliche Alternative für unterschiedlichste Handwerksbetriebe, kleine Autowerkstätten oder Reinigungsdienstleister.

    Beratung, Service und Verkauf

    Händlersuche: Kärcher Professional Heißwasser-Hochdruckreiniger erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern. 

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