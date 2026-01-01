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    VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic | Kärcher

    Blue Kärcher barrel with VehiclePro label, showing a car wash image and product details.

    VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic

    Artikelnummer: 6.295-322.0

    Wachsverträglicher, reinigungsstarker und VDA-konformer Schaumreiniger für Waschanlagen. Bereitet optimal die Trocknung vor und ist perfekt auf unseren Glanztrockner Nano RM 832 abgestimmt.
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