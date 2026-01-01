VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-440.0Wachsverträglicher, reinigungsstarker und VDA-konformer Schaumreiniger für Waschanlagen. Bereitet optimal die Trocknung vor und ist perfekt auf unseren Glanztrockner Nano RM 832 abgestimmt.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
20.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 250 x 440
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete