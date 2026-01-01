Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic | Kärcher

    Orange Kärcher RM 816 Classic detergent container with label showing a car being cleaned.

    VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic

    Artikelnummer: 6.295-440.0

    Wachsverträglicher, reinigungsstarker und VDA-konformer Schaumreiniger für Waschanlagen. Bereitet optimal die Trocknung vor und ist perfekt auf unseren Glanztrockner Nano RM 832 abgestimmt.