VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic | Kärcher

Unsere VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic ist ein reinigungsstarker Aktivschaum mit Lotuseffekt zur Pkw-Reinigung in Fahrzeugwaschanlagen. RM 816 Classic beseitigt effektiv Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen sowie Insektenrückstände. Der Aktivschaum wirkt trocknungsvorbereitend, erzeugt eine nanostrukturierte Oberfläche und ist somit perfekt auf eine anschließende Behandlung mit dem VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic abgestimmt. Dank seiner Wachsverträglichkeit wird Schlierenbildung auf der Lackoberfläche zuverlässig verhindert. Darüber hinaus unterstützt der abscheidefreundliche Schaumreiniger auch die Bürstengleitfähigkeit, schont so den Lack, reduziert die Wiederanschmutzung der Bürsten in der Anlage deutlich und kann daher auch als Bürstenshampoo eingesetzt werden. Enthaltene Tenside sind gemäß OECD biologisch abbaubar.