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    VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic | Kärcher

    Blue Kärcher RM 812 drum with label detailing product information, standing upright on a white background.

    VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic

    Artikelnummer: 6.295-137.0

    Reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum zur effektiven Entfernung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. VDA-konform sowie schonend zu Oberflächen und Bürsten.