VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-137.0Reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum zur effektiven Entfernung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. VDA-konform sowie schonend zu Oberflächen und Bürsten.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
205.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
226.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
580 x 580 x 970
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete