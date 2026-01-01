VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic | Kärcher

Geeignet für die Anwendung in Fahrzeugwaschanlagen bei der Pkw- und Nfz-Wäsche entfernt das VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic zuverlässig Fett-, Öl-, Emissions- und typische Straßenverschmutzungen, unterstützt dabei effizient die Gleitfähigkeit der Bürsten, reduziert parallel ihre Wiederanschmutzung und erhält somit die Funktionalität. Zudem kann RM 811 Classic auch als Aktivschaum eingesetzt werden und schont die Lackoberflächen. Das ergiebige Bürstenshampoo ermöglicht die Reinigung von bis zu 100 Pkw pro Liter, ist auf nachfolgende Wachsprodukte abgestimmt und verhindert damit eine potenzielle Schlierenbildung auf dem Lack. In der Formulierung enthaltene Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar, darüber hinaus ist es im Ölabscheider schnell öl- und wassertrennend.