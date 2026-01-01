VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-452.0Saurer Felgenreiniger zur materialschonenden Entfernung gängiger Verschmutzungen wie Bremsstaub, Reifenabrieb, Kalkflecken oder Ablagerungen von Streusalz.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
233.8
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete