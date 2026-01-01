VehiclePro Flüssigleder RM 833 | Kärcher

Das VehiclePro Flüssigleder RM 833 ist die perfekte Trocknungshilfe für Nutzfahrzeug-Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Seine spezielle Formulierung bildet einen geschlossenen Wasserfilm, der von vertikalen Oberflächen ohne Tropfenbildung abläuft und anschließend streifen- und fleckenfrei auftrocknet – ideal bei der Reinigung von Fahrzeugen mit großen Sichtflächen, wie beispielsweise von Omnibussen. Dazu besitzt das VehiclePro Flüssigleder RM 833 durch seine Wirkstoffbasis auch reinigende Eigenschaften und ist daher ebenso als Bürstenshampoo in Anlagen mit nur einer Dosiereinrichtung verwendbar. Enthaltene Tenside sind selbstverständlich nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar.