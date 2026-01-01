VehiclePro Flüssigleder RM 833 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-391.0Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
12
Gewicht (kg)
20.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 240 x 390
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete