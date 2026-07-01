VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 6.295-432.0Zum Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen: Der flüssige Glanztrockner bildet eine Nanostrukturschicht und sorgt so für ein hervorragendes Trocknungsergebnis.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
4
Gewicht (kg)
19.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 230 x 420
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete