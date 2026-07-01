Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic | Kärcher

    Kärcher VehiclePro RM 832 Classic container with blue liquid, featuring product label and white cap.

    VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic

    Artikelnummer: 6.295-432.0

    Zum Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen: Der flüssige Glanztrockner bildet eine Nanostrukturschicht und sorgt so für ein hervorragendes Trocknungsergebnis.