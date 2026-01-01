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    VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic | Kärcher

    Blue barrel with Kärcher RM 820 Classic label, featuring product details and images.

    VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic

    Artikelnummer: 6.295-143.0

    Pflegewachs für eine hochglänzende, witterungsbeständige und vor Korrosion schützende Konservierungsschicht auf Fahrzeuglacken. Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten und VDA-konform.