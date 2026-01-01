VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic | Kärcher

Schützt wirkungsvoll vor Korrosion und sorgt gleichzeitig für spiegelnd glänzende Fahrzeugoberflächen: Das VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic von Kärcher zum Einsatz mit Hochdruckreinigern an SB-Waschplätzen sowie in Fahrzeugwaschanlagen. Ob Pkw, Nfz oder Zweirad, ob bei hartem oder weichem Wasser - das Pflegewachs erzeugt eine witterungsbeständige Konservierungsschicht, die Lacke bis zu einem Monat sicher schützt. Darüber hinaus überzeugt das Wachs mit umweltschonenden Eigenschaften, denn enthaltene Tenside sind nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar, dazu ist es VDA-konform und mit zu 120 behandelten Pkw pro Liter sehr sparsam und wirtschaftlich in der Anwendung.