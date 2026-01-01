VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-428.0Pflegewachs für eine hochglänzende, witterungsbeständige und vor Korrosion schützende Konservierungsschicht auf Fahrzeuglacken. Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten und VDA-konform.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
4
Gewicht (kg)
19.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
230 x 250 x 420
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete