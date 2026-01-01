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    VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 | Kärcher

    Blue Kärcher drum with label showing vehicle cleaning solution, RM 806, for professional use.

    VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806

    Artikelnummer: 6.295-554.0

    Reinigungsmittelkonzentrat zur Hochdruckwäsche. Mit breitem Anwendungsbereich zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Insekten und Baumharz. NTA-frei.