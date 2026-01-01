VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-406.0Reinigungsmittelkonzentrat zur Hochdruckwäsche. Mit breitem Anwendungsbereich zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Insekten und Baumharz. NTA-frei.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht (kg)
5.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
190 x 150 x 260
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete