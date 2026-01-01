VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 | Kärcher

Universell zur Pkw-, Nfz-, Zweirad- und Motorwäsche einsetzbare, sehr reinigungsstarke VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 zur Anwendung an SB-Waschplätzen. Das NTA-freie, hochwirksame Hochdruckreinigungsmittel löst auch hartnäckigste Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Lehm, Insekten und selbst Baumharz. Dabei verhält es sich im Ölabscheider schnell öl-/wassertrennend, während die nach EEC 648/2004 biologisch abbaubaren enthaltenen Tenside zu einer umweltschonenden Fahrzeugwäsche beitragen. Dazu überzeugt das Konzentrat aus der VehiclePro-Reihe von Kärcher mit einer hohen Ergiebigkeit von bis zu 60 Pkw-Wäschen pro Liter.