Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 | Kärcher

    Yellow container of Kärcher RM 806 Professional detergent with label showing product details and images of car cleaning.

    VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806

    Artikelnummer: 6.295-406.0

    Reinigungsmittelkonzentrat zur Hochdruckwäsche. Mit breitem Anwendungsbereich zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Insekten und Baumharz. NTA-frei.
    Angebot anfordern