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    VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 | Kärcher

    Kärcher Polish Plus RM 831 container with orange liquid, featuring a car image on the label.

    VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831

    Artikelnummer: 6.295-110.0

    Fahrzeugpflegemittel für eine lang anhaltende Wachskonservierung, die das Fahrzeug vor Straßenschmutz, Insekten, saurem Regen und weiteren Umwelteinflüssen schützt. VDA-konform.
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