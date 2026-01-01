VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-427.0Fahrzeugpflegemittel für eine lang anhaltende Wachskonservierung, die das Fahrzeug vor Straßenschmutz, Insekten, saurem Regen und weiteren Umwelteinflüssen schützt. VDA-konform.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
4
Gewicht (kg)
19.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 240 x 390
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete