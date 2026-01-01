VehiclePro Klear!Brush RM 891 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-996.0Hochkonzentriertes, trocknungsförderndes Bürstenshampoo zur intensiven, lackschonenden Reinigung. Unterstützt die Selbstreinigung und verlängert die Funktionalität der Bürsten. VDA-konform.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
11
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.1
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete