VehiclePro Klear!Dry RM 893 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.296-002.0VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (–10 °C), VDA-konform.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
20.6
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete