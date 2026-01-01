VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-779.0Schaum-Polish mit Lotusblütenextrakt für eine deutlich sichtbare, glänzende und langanhaltende Konservierung mit Repair-Effekt und nachhaltigem Schutz des Lacks vor Umwelteinflüssen.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
20.8
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete