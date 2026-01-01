VehiclePro Klear!Foam RM 892 | Kärcher

Beim Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen überzeugt unser schaumintensiver Aktivschaum VehiclePro Klear!Foam RM 892 mit höchster Ergiebigkeit, geringster Dosierung und sehr guten Reinigungsergebnissen. Der hochkonzentrierte Schaumreiniger beseitigt zuverlässig Öle, Fette und mineralische Verschmutzungen und erhöht gleichzeitig die Gleitfähigkeit der Bürsten – für eine besonders lackschonende Reinigung von Pkw und Nfz. Dazu erzeugt er einen stabilen und einfach abspülbaren Schaumteppich mit hohem Schmutztragevermögen und bereitet mittels hydrophoben Effekts ein perfektes Trocknungsergebnis vor. Klear!Foam RM 892 kann bei angepasster Dosierung auch als Schaumregen/Schaumwand oder als Bürstenshampoo eingesetzt werden. Enthaltene Tenside sind umweltverträglich nach OECD biologisch abbaubar.