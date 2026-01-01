VehiclePro Klear!Foam RM 892 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.296-000.0Hochkonzentrierter Schaumreiniger: sehr gute Schaumbildung, beste Schmutzlösung, sehr hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
215.6
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete