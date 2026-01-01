Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    VehiclePro Klear!PreWash RM 890 | Kärcher

    Blue plastic barrel with a label displaying "RM 890" and cleaning images, standing on a white background.

    VehiclePro Klear!PreWash RM 890

    Artikelnummer: 6.296-005.0

    VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.
    Angebot anfordern