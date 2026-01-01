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    VehiclePro Klear!PreWash RM 890 | Kärcher

    Kärcher RM 890 detergent container with a white cap and label displaying product details and images.

    VehiclePro Klear!PreWash RM 890

    Artikelnummer: 6.296-004.0

    VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.