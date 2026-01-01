Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 | Kärcher

    Orange Kärcher RM 802 cleaning solution container with a white cap and label featuring product details.

    VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802

    Artikelnummer: 6.295-934.0

    Alkalischer Felgenreiniger, hochkonzentriert, stark schäumend und besonders materialschonend. Extreme Reinigungswirkung bei sehr stark verschmutzten Leichtmetall- und Stahlfelgen.