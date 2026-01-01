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    VehiclePro Klear!Rim RM 896 | Kärcher

    White Kärcher RM 896 cleaning solution container with black cap and label showing a car wheel.

    VehiclePro Klear!Rim RM 896

    Artikelnummer: 6.296-077.0

    Extrem reinigungsstarker Premium-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Hochkonzentriert, alkalisch und gleichzeitig besonders materialschonend.
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