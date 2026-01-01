VehiclePro Klear!Rim RM 896 | Kärcher

VehiclePro Klear!Rim RM 896 ist der Premium-Felgenreiniger von Kärcher zur mühelosen Beseitigung der hartnäckigsten Verschmutzungen bei der Fahrzeugwäsche. Geeignet zum Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen entfernt der hochkonzentrierte Reiniger aus der Kärcher Klear!Line Rückstände von Bremsstaub, Reifenabrieb, Kalk und Streusalz schnell, zuverlässig und hocheffektiv. Das materialschonende Premiumprodukt greift dabei weder die Beschichtungen von Aluminium- und Stahlfelgen noch unbeschichtete Betonböden oder Radmulden aus Stahl an. Dazu ist VehiclePro Klear!Rim RM 896 mit einer Reinigungsleistung von rund 400 Felgen pro Liter sehr ergiebig und zu über 90 Prozent biologisch abbaubar – Tenside nach EEC 648/2004.