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    VehiclePro Schaumreiniger RM 838 | Kärcher

    Blue barrel with a Kärcher RM 838 label, featuring images of vehicles and cleaning instructions.

    VehiclePro Schaumreiniger RM 838

    Artikelnummer: 6.295-839.0

    Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.
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