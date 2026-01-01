VehiclePro Schaumreiniger RM 838 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-839.0Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
229.4
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete