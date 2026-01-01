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    VehiclePro Schaumreiniger RM 838 | Kärcher

    Large container of Kärcher RM 838 cleaning solution with label showing product details and images of cars.

    VehiclePro Schaumreiniger RM 838

    Artikelnummer: 6.295-838.0

    Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.
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