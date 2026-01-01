VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-583.0Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild.
Gebindegröße (l)
2.5
Verpackungseinheit (Stück)
4
pH-Wert
4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.7
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete